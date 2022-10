Escándalos, tragedias y siete esposas: el entorno de Jerry Lee Lewis, el último pionero del rock and roll

Conocido como 'The Killer' por su fiero carácter, formó parte del club de pioneros que inoculó la música del diablo en la sociedad estadounidense de los 50 junto a Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard o Johnny Cash y, contra todo pronóstico, terminó sobreviviéndoles a todos. Suyos son dos de lo mayores clásicos del género, 'Great balls of fire' y 'Whole lotta shakin' going on', y sus presentaciones en directo eran incendiarias, literalmente, ya que llegaba a prenderle fuego al piano.