Porque no te has ido

Mi querida Jeanette , me piden que escriba sobre ti y yo no sé por dónde empezar. Después de tantos años…¡de todos estos años! Miro a mi alrededor, en este salón de mi casa que se ha ido haciendo tuyo, en los últimos cinco; ¡el desorden creativo campando a sus anchas por cada uno de los rincones! Montañas de escritos, versiones de guion y minutados, tus fotos. Muchos de tus discos, viejas revistas, mil objetos de attrezzo y hasta una de tus muñecas de trapo.

No estaba previsto pero, aquella tarde previa, en los platós de 'Cuéntame', junto a tu marido, Laszlo , y unos decorados completamente ochenteros, decidiste que no entregarías la estatuilla a los Burning -Premio de Honor de la edición- sino a mí, una humilde documentalista. Perdóname, Johnny Cifuentes pero no hubo manera de convencerla de que siguiera el guion de la gala. Entonces no lo sabía pero aquella era… ¡Jeanette en estado puro!

Rebelde también él, Perales ¡aunque haya quien no me crea! Rebeldes todos los que aparecen en esta película porque decidieron hacer un “dribbling” al destino y soñar que otro mundo era posible. Y en este entretejido de aventuras y canciones, siempre desde tu voz, Jeanette , cantada y contada, se resumen prácticamente dos décadas de Historia Contemporánea y otro de tus grandes éxitos 'Soy rebelde' , que cumple ya medio siglo como himno generacional

Me sobran razones para explicar el por qué no te has ido pero sería desvelar demasiado de este largo camino que hemos recorrido con algunos de los nombres más importantes de nuestra Historia reciente. Porque aunque eres una estrella, y doy fe de lo que he vivido contigo en México D.F y prácticamente en toda Latinoámerica, has sido lo suficientemente generosa para encabezar una película coral.