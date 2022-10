Peligro no encajó bien su salida y durante varios días no pudo levantarse de la cama. Kiedis reconoció años después que despedirle fue una de las cosas más difíciles que tuvieron que hacer. Pese a su traumático despedido, el vocalista se convirtió en uno de los apoyos más firmes de Peligro en su lucha por rehabilitarse.

Posteriormente actuaría puntualmente con bandas como The Hellations, Jungle Studs, Nailbomb, The Feederz, Lock-Up, The Two Free Stooges, Reverend Jones y SSI, antes de volver en 2001 a formar parte de The Dead Kennedys, cuando su antiguo líder, Jello Biafra, ya se había marchado. Durante un tiempo también lideró su propia banda homónima y lanzó tres álbumes.