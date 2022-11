Convertido en un himno transgeneracional, es la canción navideña más rentable de la historia

"Crecí sin tener mucho dinero y sin poder vivirla como los demás niños. Quería una Navidad fuera perfecta, pero por muchas razones diferentes"

Este 1 de noviembre lanza su cuento 'The Christmas Princess!' que recuerda lo que vivió y que lo más importante es el espíritu y los sueños

Casi no ha terminado Halloween y Mariah Carey ya se ha convertido en trending topic en la red de Elon Musk. Después de casi un mes de preparativos de Halloween, es difícil no pensar que el 'All I Want For Christmas Is You' está al caer. Cada año su villancico se convierte en el tema más escuchado desde el día 1 de noviembre con gallo o sin gallo.

Convertido en un himno transgeneracional, es la canción navideña más rentable de la historia. Mariah Carey ha ganado más de 60 millones de dólares. Otro ejemplo de ello, es que Carey batió hasta tres récords del Libro Guiness en el año 2019: la canción interpretada por una mujer más reproducida en Spotify en 24 horas, la canción más popular y exitosa de las Navidades y por mantener la mayor cantidad de semanas en el Top 10 de la lista de singles de Reino Unido. Algo que intentan hacer otros como Leticia Sabater y que todavía no han logrado. Bromas aparte, la historia de este tema que publicó hace casi treinta años, y que parece tan festivo es el reflejo de los traumas de su infancia y de una familia "disfuncional" como ella misma ha explicado.

La letra

Eso no le hizo perder la ilusión de lo que suponen estas fechas. Tanto es así que este 1 de noviembre lanza su cuento 'The Christmas Princess', un cuento fiel reflejo de aquella tierna infancia. La de 52 recuerda, a través de una niña, que lo más importante es el espíritu y los sueños. "¡Incluso "Little Mariah" piensa que aún no es el momento! ¡Descubre por qué está tan deprimida y desaliñada cuando mi nuevo cuento de hadas navideño salga en noviembre!"", ha comentado la artista en su red.

La letra de 'All I Want For Christmas Is You' narra que no tuvieron demasiado dinero en casa, que sufrieron carencias, y que lucharía para conseguir que esa festividad fuera como ella soñaba. "Realmente comencé a componer la canción pensando: '¿Cuáles son todas las cosas en las que pienso en Navidad?' Luces, regalos, medias, chimeneas... Siempre he amado tanto la Navidad en toda mi vida, pero crecí sin tener mucho dinero y sin poder vivirla como los demás niños. Quería que la Navidad fuera perfecta, pero por muchas razones diferentes", se abrió en 'USA Today' en 2019.

La cantante compuso y produjo el tema junto a Walter Afanasieff, su antiguo colaborador. "Escribí el principio y la parte de en medio en el teclado cuando estaba en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola. Empecé a pensar en todo lo relacionado con la Navidad y en cómo era crecer como una niña que ama la Navidad. Creo que por eso es un disco tan festivo", comentó en Entertainment Weekly en 2019.

Su infancia