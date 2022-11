El cofundador de la banda de rock INXS, alcanzó la gloria siendo uno de los grupos que más discos vendía en la época de los 90. Más de 75 millones de discos en todo el mundo, pero la vida personal y sus líos de faldas dieron mucho de qué hablar. Helena Christensen, Kym Wilson, o Kylie Minogue , figuraron entre las conquistas del cantante , siempre lleno de rumores y misterios. Esta última que estuvo saliendo con él entre 1989 y 1991, confesó en el programa BBC Two su relación con el australiano. No fue hasta 1994 cuando encontró el amor con la presentadora con Paula Yates tras una entrevista en 1994 en su famoso programa 'The Big Breakfast '.En aquel momento, la escritora galesa estaba casada Bob Geldof . Con él tuvo tres hijas.

Tras su caída al precipicio y viendo que no cambiaban su actitud y no se dejaban ayudar , Bono y Hewson tomaron un drástica decisión que fue de lo más dolorosa . Rechazaron taxativamente ser los padrinos de la hija que tuvieron Michael y Paula , la pequeña Heavenly Hiraani Tiger Lily Hutchence Geldof que nació un 22 de julio de 1996. Esto terminó con su amistad para siempre .

Tan solo un año después, el 22 de noviembre de 1997, Michael Hutchence de 37 fue hallado muerto en una habitación de un hotel en Sydney. La conclusión de la autopsia dictaminó que el músico de 'INXS' falleció por suicidio. Después de la impactante muerte de Michael, 'U2' grabó la famosa canción 'Stuck In A Moment' en homenaje a su querido amigo. Para Bono, lo peor es que su Hutchence no supo entender su valor: "Lo que realmente me molesta es que él no entendiera la gran voz que tenía, tenía esta fragilidad debajo de la bravuconería". Con nostalgia, recordó en un documental en 2019 que "le pregunté a Michael cuál era su definición de rock'n'roll y me dijo 'liberación'".