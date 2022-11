David Beckham lo consiguió: graba a las Spice Girls pasándolo bien y cantando juntas su temazo a los 50

¡ Qué no darían muchos por ver a las 'Spice Girls' de nuevo juntas ! Son muchas las ofertas que han tenido delante las chicas picantes, pero ha sido David Beckham el que casi lo ha logrado. El exfutbolista ha conseguido reunir casi a la formación que marcó un hito en la década de los 90's. Y lo mejor de todo ello, es que lo ha hecho cantando. Victoria de 48, Geri Halliwell de 50, Emma Lee Bunton de 46 y Mel C de 48, lo han dado todo en el 50 cumpleaños de la Geri Horner (por su marido). Tan solo faltaba su querida Mel B (47) . Aun así, Melanie Janine Brown, ha lamentado no estar en la gran fiesta y ha subido un storie donde está con sus compañeras cuando estaban en lo más alto del panorama musical .

Han pasado 24 años desde que homenajeada fuera la que decidiera, sin avisar, abandonar el grupo. "Di que te quedarás, te lo daré todo, toda la felicidad que pueda traerte, te lo juro", cantaban de lo más alegres en 1996 la letra de 'Say You'll Be There'. Dos años después de revolucionar al mundo, cuando Geri Halliwell, abandonaba la formación de forma repentina y en plena gira en 1998. Ginger Spice no se quedó con la letra y se fue.