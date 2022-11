Este pasado sábado, 5 de noviembre, el mundo se estremecía con la muerte Aaron Carter, el hermano Nick Carter, a los 34 años. El cuerpo del hermano menor del que fuera cantante de 'The Backstreet Boys' aparecía muerto ahogado en la bañera de su casa en Lancaster, California. Un empleado doméstico fue el que dio la alarma sobre las once de la mañana. "¡Está muerto! ¡Está muerto!", llamó a la policía, según ha podido saber 'Mirror' gracias a varios vecinos que escucharon los gritos. Tal y como han informado fuentes policiales, el cadáver no presentaba muestras ni de suicidio ni de que hubiera habido una tercera persona en la estancia. Sus amigos, han sido los primero en desterrar la idea de que quisiera dejar de vivir.