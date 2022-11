Cher defiende su relación con su novio, 40 años menor: "El amor no entiende de matemáticas, ve el corazón"

La 'Diosa del pop' de 76 mantiene una relación con AE de 36. Su historia de amor está siendo de lo más juzgada

Si algo tiene Cher es que, a lo largo de los años, ha defendido sus relaciones y sus amores pese a quien le pese. Una vez más, ha tenido que salir al paso por su nueva relación. La de 76 es una de las abanderadas en demostrar que el amor está por encima de todo y que la diferencia de edad no es óbice para vivir una historia, como lo es de las operaciones de estética al igual que tiene muy claro que no volverá a casarse. Fue tras la separación del pianista y cantante de los 'Allman Brothers' Band, Gregg Allman, padre de su segundo hijo, Elijah Blue, cuando tomó la fehaciente decisión de no volver a pasar por vicaría y que el amor, por el que lucha, dura lo que dura. Su lista es grande y con hombres de lo más diferentes.

40 años de diferencia

Recientemente ha encontrado el amor en Alexander Edwards, un ejecutivo musical y cantante de 36 años, conocido dentro de la industria como AE. La pareja se conoció durante durante la Semana de la Moda de París de este 2022, donde la 'Diosa del Pop' fue una de las grandes protagonistas cuando desfiló. Desde entonces, se han vuelto inseparables y se dejan ver sin ocultarse como la semana pasada donde se les pudo ver cogidos de la mano paseando por West Hollywood y cenando en el famoso Craig's. Sin embargo, las críticas han sido incesantes, tanto por la diferencia de edad por el polémico pasado del músico y sus infidelidades.

Es como soy

"El amor no entiende de matemáticas, ve el corazón", ha salido al paso en su twitter Cherilyn Sarkisian. "Como todos sabemos no nací ayer", ha tirado de humor la de 'Mamma Mía. Here we go again'. Ella mejor que nadie sabe que: "Y lo que tengo claro es que no hay garantías". Y para que no queden dudas: "Cada vez que tomas una decisión, arriesgas". Cher ha reflexionado muy conscientemente: "Siempre me he arriesgado… es como soy".

"No me importa lo que nadie piense", ha explicado sabiendo que a los 50 hay muchos hombres son padres por segunda vez. "No nos estoy defendiendo. Los que odian van a odiar… No importa que seamos felices y no molestemos a nadie", ha comentado sobre la gente a la que no puede hacer cambiar de impresión. "Estoy enamorada, pero no cegada por ello", ha tranquilizado a sus fans sobre Edwards.

El pasado de AE

El músico es un conocido artista de la discográfica Last Kings Records. A mediados de 2018 comenzó a salir con Amber Rose, una modelo y actriz que fue pareja entre 2008 y 2010 de Kanye West. Amber y Alexander tuvieron un hijo Slash y tras una relación tortuosa marcada por las supuestas infidelidades del cantante hasta con 12 mujeres según Rose, rompieron. La polémica siempre ha estado alrededor del novio de Cher. Han sido muchos los fans de la cantante los que han escrito en el perfil del joven, advirtiéndole de que no haga daño a la diva.

AE, una inspiración

Sin embargo, todavía hay algún seguidor de AE que lo ha defendido a capa y espada. Y que, a tenor de sus palabras, puede ser que Cher haya visto lo mismo que él: "A mí no solo me gusta, sino que me encanta tu trabajo. Recuerdo tu tragedia y estoy orgulloso que estás donde estás. De personas como tú que no se rindieron. Mi familia adora lo que haces. Incluso a mis padres les encanta seguir tu trabajo".