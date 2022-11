Rodway, único superviviente de 'Triana': "La droga es una cosa que está ahí y no la puedes negar"

"Cuando llegó 'la Movida' nos apartaron y no entendimos ese desplazamiento", explica Eduardo Rodríguez Rodway

"Me dedico al dolce far niente. Vivo frente al mar. Dejaré mi esencia y mis huesos ahí a la mar que adoro, a la mar oceánica, a la Cádiz de mis entrañas"

"Queríamos pasar de los patrones extranjeros que siempre han dominado este país. Mi deber era defender el flamenco que es la música más mestiza en el mundo y, además, nuestra"

Los éxitos de 'Triana', los pioneros del rock en España, cobrarán magia en un espectáculo sinigual, 'Una noche de amor desesperada', que se estrenará el próximo el 27 de febrero en Elche. El grupo marcó toda un generación y logró posicionar el flamenco rock a otra categoría.

La banda vendió más de cuatro millones de discos, sus temas se colocaron en el número uno de los '40 Principales' y 48 años después sigue conquistando los corazones de varias generaciones. Uppers ha hablado con el único miembro de la formación original y creador de la formación, Eduardo Rodríguez Rodway, que ha visto con buenos ojos, este show que se verá en teatros y que girará por toda España con otras voces, las de Diego Martín, Manuel Escudero y Nacho Campillo.

Comienzos en las bases americanas

Rodway de 77 tiene una vida sinigual. El artista, guitarra eléctrica en mano, comenzó a los 15 actuando en las bases americanas que había en España cuando 'Triana' todavía no estaba en la mente: "Ahí no estaba yo con la flamencura. Hay estaba con el rock and roll".

¿Qué recuerdas de los inicios de 'Triana'?

Fueron duros. No era un camino de rosas. Esto de la música conlleva mucho sacrificio. Y 'Triana' eran tres gatos con las uñas fuera. Pero 'Triana' vino a cambiar el panorama musical de una España negra y casposa. Había que llenar de colores esos años 1973 y 1974 que no nos gustaba a los jóvenes. Queríamos pasar de los patrones extranjeros que siempre han dominado este país. No había identidad sonora y de grupo en España, todo era una copia. Teníamos un ideario. Lo primero, reivindicar, lo andaluz pero fuera de los tópicos.

Reivindicar lo andaluz

¿Qué quieres decir?

Pues eso de que en Andalucía somos unos flojos, que no trabaja, que toca las castañuelas. Queríamos quitarlos a través de la música y que luciera con luz propia. Queríamos introducir el flamenco en la idiosincrasia de española y, puedo decir que, fui el responsable. Lo introduje en el rock progresivo. Eso se consiguió en un movimiento enriquecedor con músicos como nosotros, Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Morente, Lole y Manuel. Esto ha desembocado en que el flamenco ha cogido una categoría universal. Y Andalucía es una tierra de creadores.

¿Has sido el precursor de meter el flamenco y de tener el grupo de rock flamenco más importante?

Eso fue en 1962. Nosotros éramos perseguidos por llevar el pelo largo. Nos llamaban maricones y nos ponían verde en todos los pueblos, no sé por qué motivo. Por llevar el pelo largo ya eras sospechoso aunque estuvieras con tu novia dándole un beso. Y la guardia civil te llevaba a la comisaría. ¿El follar era malo o que pasa? Los tiempos han cambiado afortunadamente.

"Éramos sospechosos por llevar los pelos largos"

¿Te consideras un transformador?

La música de mi generación, los músicos progresistas sevillanos, siempre hemos estado en la vanguardia. Andalucía siempre ha derramado mucho arte y mi deber era defender el flamenco que es la música más mestiza en el mundo y, además, nuestra. La gente ve eso como una valentía y lo recibe con un cariño extraordinarios. Rosalía es una niña que se ha basado en el flamenco y lo adapta a su corriente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de defender una cosa que es nuestra.

Triana con la muerte del querido Jesús no pudo dar el salto que íbamos a dar a Estados Unidos. Pero lo mejor es que, después de 50 años, seguimos hablando de Triana y no porque yo lo diga sino porque lo pide la gente.

Tienes muchas hijas, pero ¿cuál es tu canción favorita?

Eso es muy jodido. Hay muchas. Tal vez, 'Sé de un lugar'. Ten en cuenta que es que yo soy el creador de mi grupo pero soy fan de mi grupo.

Rosalía es una niña que se ha basado en el flamenco y lo adapta a su corriente

¿Cómo es el fan de tu grupo?

Los fans de 'Triana' son una generación que puede tener entre 18-20 años. Hay algunos que parece que se les ha aparecido la Virgen, lo cual agradezco mucho. Me emociona mucho que la gente venga agradecerme lo que he hecho yo por ellos.

Porque, ¿lo han mamado de sus padres?

Sí. La música te hace rememorar tus cariños. Es lo mejor que nos puede pasar.

¿Vas a los conciertos con tus hijos?

Voy a pocos. Yo me dedico al dolce far niente (esa expresión tan italiana que significa ‘ociosidad que resulta agradable’), vivo frente al mar. Al lado de una montaña que tengo atrás, dejaré mi esencia y mis huesos ahí a la mar que adoro, a la mar oceánica, a la Cádiz de mis entrañas. Ahora me dedico a mi huerto.

¿No te ves con un cura?

Yo soy ateo.

¿Cómo eran aquellos 80 o 90 locos donde las drogas y los excesos era algo que estaba presente?

España se abrió al mundo. Estuvo cerrada durante 40 años y la gente estaba harta de tanto catolicismo y tanto franquismo. Y la gente cogió un desmadre de la hostia, porque la gente quería libertad, porque ha sido un pueblo oprimido durante muchos años y la factura para pagar ese desequilibrio cultural y sociológico era larga. Y la droga era una cosa que está ahí, y no la puedes negar. La represión nunca vale para solucionar los problemas, hay que enfrentarlos.

Pero cuando llegó la 'Movida Madrileña', nos apartaron. No sé por qué y no comprendíamos ese desplazamiento. No lo entendimos nunca. Ese tipo de música no ha dejado un poso de cultura, a pesar de que los socialistas los encumbraron. No tenía nada que ver con lo que venía de los años 70 que era más creativo y más alternativo.

¿No sentisteis que pudierais convivir paralelamente? ¿Sentiste más un desplazamiento?

Sí, evidentemente.

¿Tú has tenido problemas con los drogas?