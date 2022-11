Hablamos con los expertos Esther Justel y Carlos Campaña, vocal coaches y profesores de canto

Sabina está promocionando su documental, 'Sintiéndolo mucho', que dirige Fernando León de Aranoa

Ha llamado la atención el estado de su voz, sobre todo ahora que comienza la gira 'Contra todo pronóstico'

Siete vidas tiene el gato... y alguna más Joaquín. El de Úbeda debe de tener algún elixir (de la juventud) en su bombín. Un ictus hace 20 años, su grave caída del escenario en 2020, acompañado de sus compadres Leiva y Serrat que le dejó seis días permaneció en la UCI y una complicada recuperación... Pero el de las 500 noches ha ido saliendo de todo, con nuevas canciones además bajo el brazo y con Jimena Coronado (la 'Jime', como él la llama) a su vera. "Es la que me salvó la vida, en serio", ha dicho en su entrevista en el Hormiguero, en la que se le ha visto con la voz más grave, entrecortada y pausada de lo habitual. Hablamos con expertos sobre a qué puede deberse y si eso le podría afectar en la gira que está a punto de comenzar, llamada con mucha retranca 'Contra todo pronóstico'.

Sin parar

A sus 73 años, Sabina mantiene la pasión por la música intacta. Está en plena presentación de 'Sintiéndolo mucho', el documental gestado con sumo mimo por Fernando León de Aranoa a lo largo de una década (que verá la luz este 17 de noviembre) y preparando una gira descomunal que le llevará por España y por Latinoamérica (que arrancará en febrero en Costa Rica). Hablamos con Carlos Campaña y Esther Justel, vocal coaches de Vokalo, especializados en canto y voz para que nos expliquen qué afección puede tener el cantante, si influye la edad y cómo reaccionará con tantos escenarios por delante.

¿Consideráis que Joaquín tiene un problema en la voz?

Sí. Solamente hay que buscar una entrevista del 2010, que no son tantos años y se le puede escuchar una voz más limpia, no tan rota. Eso, entre otras cosas, puede significar que tiene una lesión, y como mínimo en el mejor de los casos, que sus cuerdas vocales no se juntan perfectamente. Eso es lo que hace que suene un sonido más roto, más sucio.

¿Cuál puede ser la causa?

Puede ser física, puede ser que tenga una lesión en las cuerdas vocales. Puede ser algo neurológico. Cualquier lesión neurológica que haga que los nervios no respondan correctamente, pueden hacer que la voz suene mal. Por ejemplo, un virus puede llegar a paralizar una cuerda vocal. Y otra causa puede ser técnica. Si tienes una mala técnica, los músculos se van a ir lesionando poco a poco, lo cual lleva al primer punto.

En 2018 tuvo una disfonía aguda. ¿Puede tener secuelas o hacerse que se vuelva crónica?

Lo primero habría que saber es el porqué de esa disfonía. Puede ser, como decíamos, físico por una lesión o neurológico. Y claro que puede sufrirse después de una disfonía, secuelas o volverse crónica.

¿Qué problemas puede implicar a la hora de hablar o de cantar?

Si es una lesión, normalmente, al hablar, las cuerdas vocales no podrán juntarse y que no vibren de forma eficiente. Esto lo que hace es que al no poder usar tu voz bien a nivel técnico, tal y como está diseñada te fatigas mucho. Tienes que hacer mayor esfuerzo para intentar conseguir el mismo resultado y eso te cansa más y te hace hacer más esfuerzo. Al final es un círculo. Y luego también afecta a la parte psicológica porque el estar intentando comunicarte y sentir que te cuesta más hablar es bastante deprimente.

Y al cantar tienes otro factor añadido. Las cuerdas vocales no solo se tienen que juntar sino que se tienen que estirar. Si tienes algún tipo de lesión, cuando las cuerdas vocales se estiran, es aun más difícil que aguanten la presión necesaria para que se junten correctamente. Por eso en las lesiones, es más normal que se pierda el rango agudo porque es más difícil de gestionar.

Sabina sufrió un derrame cerebral y en 2020 tuvo un hematoma intercraneal, ¿puede que tenga algo que ver?

Sin duda sí. Cualquier lesión cerebral o cualquier enfermedad que afecte al cerebro puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Al final los nervios que activan los músculos, comienza con la señal desde el cerebro. Y es lo que comentábamos antes, hasta un virus puede paralizarte una cuerda vocal. Además. se ha visto que hay un montón de casos que ha afectado al habla, y se habla más lento.

¿Cómo se puede tratar?

Depende de muchos factores. Si hubo disfonía por una lesión habría que ir al médico para ver qué lesión es y qué gravedad tiene, y si necesita cirugía, para eliminar unos posibles nódulos o una hemorragia. Y después, de una operación, habría que hacer seguramente rehabilitación, porque los músculos suelen estar más debilitados. Si el problema es técnico, hay que trabajar la técnica obviamente para hacer un uso eficiente y que los músculos no hagan más esfuerzo del que deberían.

¿La edad influye?