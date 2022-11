Con Rod no va lo de por un millón de dólares. “Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares (1.136.696 euros), para actuar allí hace 15 meses”, ha declarado Rod Stewart, un ferviente futbolero del Celtic, a 'The Sunday Times'. “Lo rechacé. Creo que no es correcto ir. Y los iraníes también deberían estar dispuestos a suministrar armas”, ha comentado en referencia a la venta de drones a Rusia en su guerra con Ucrania.