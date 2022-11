Sabina: "Ya no soy tan de izquierdas porque tengo ojos, oídos y cabeza"

"Aunque el otro día pensando me di cuenta de que era demasiado pesimista" ha reconocido mientras ha recordado que "le ha ganado Lula a Bolsonaro, que no está mal , y ha aparecido un héroe extraordinario, que es Zelenski . Poco más".

Aun así, "me puse a pensar qué cosas buenas habían pasado en el siglo XXI. Y me acordé de qué manera habían conseguido pronto y bien una vacunad para el covid y eso era una cosa buena", ha valorado. "Me acordé de que todas las revoluciones del siglo XX , todas fracasaron estrepitosamente y que las únicas que avanzan en el siglo XXI son el feminismo y el LGTBI, la únicas", ha reconocido.