Elton John entrevista a Joni Mitchell, la rockera eterna: "Me recuperé de un aneurisma tocando mi guitarra"

Es considerada una de las rockeras más importantes del siglo XX

Rebelde y libre, su reconocimiento mundial está siendo "demasiado tardío"

A sus 79 y tras su enfermedad, tuvo que aprender a caminar y cantar: "Me he convertido en contralto, ya no soy una soprano"

La voz prodigiosa de Roberta Joan Anderson, conocida por Joni Mitchell, sigue en la memoria de toda una generación. Sus composiciones bucólicas y nostálgicas ('River', 'Blue', etc) le hacen ser una de las artistas más importantes del siglo XX. Pink Floyd, Led Zeppelin, K.D. Lang, Elvis Costello, PM Dawn, Sheryl Crow, Shawn Colvin, Janet Jackson, Agnes Chan o el propio Prince son algunos de los que han bebido de su estilo. Su influencia ha sido tal que forma parte del 'Salón de la Fama de la Música Canadiense' desde 1981, del 'Salón de la Fama del Rock and Roll' desde 1997 sin olvidar que en 1995 recibió el 'Century Award' de Billboard. Elton John, uno de sus mayores fans, la entrevista ahora en su casa de Los Ángeles para su podcast.

Por decisión propia

Retirada por decisión propia por no comulgar con las reglas de la industria de la música, en 2002 ganó el 'Grammy Lifetime Achievement Award' por ser "una de las artistas femeninas más importantes de la era del rock y una poderosa influencia en todos los artistas que adoptan la idea de la diversidad, imaginación e integridad". Ahora, ha sido sir Elton John quien se ha desplazado hasta su casa en uno de los rincones más mágicos de Los Ángeles para entrevistarla en su programa semanal, Rocket Hour, en Apple Music 1.

Una hemorragia cerebral

El 31 de marzo de 2015, Joni Mitchell sufrió una hemorragia cerebral secundaria y un aneurisma en su casa de Los Ángeles. Poco a poco pudo volver a caminar y a desarrollar sus actividades preferidas como la pintura o tocar la guitarra. La música ha sido una de las mayores terapias para la artista de 79 años. Con gran fuerza de voluntad y con un proceso de rehabilitación duro, este julio sorprendió a todos con un aparición en directo (la última fue en 2002) en el Festival de Folk de Newport. Tocó y cantó haciendo las delicias de los presentes.

Elton ha aprovechado esta entrevista no solo para hablar de su momento actual, de esa falta de reconocimiento que siente y de esa Joni más íntima, sino para, después de esta actuación, tirarle el guante de que le encantaría que grabe un álbum en su casa. Y parece que el nuevo álbum está en marcha.

La música te ha ayudado mucho y es maravilloso. La gente todavía no ha escuchado los temas que tocaste en el Festival de Folk de Newport, pero creo que va a haber un álbum.

Sí, estamos intentando sacarlo.

Es extraordinario lo bueno que es. Y, además, no habías ensayado mucho, ¿verdad?

No, no ensayé nada.

¿Te levantaste y te pusiste a tocar la guitarra?

Sí. Además, no podía conseguir el tono de antes: me he convertido en contralto, ya no soy una soprano. Pensé que al público le gustaría si tocaba un solo de guitarra, así que para mi deleite la actuación fue muy bien recibida.

Hiciste 'Blue', hiciste 'Court and Spark', 'Ladies of the Canyon', Luego vi que querías investigar un tipo de música más profunda, una melodía más profunda, y empezaste a hacer discos maravillosos como 'Hejira', 'The Hissing of Summer Lawns', 'Mingus', 'Don Juan's Reckless Daughter'. Para mí esa música era asombrosa. Yo que soy pianista, escucharte tocar el piano, los acordes que tocabas y las melodías que hacías, para mí era como estar en el cielo. Nadie hizo eso excepto tú. ¿Crees que ese trabajo que hiciste entonces, que fue realmente innovador, tuvo alguna vez el reconocimiento que merecía?

En ese momento no, tuvo muchas críticas. La gente pensaba que era demasiado íntimo. Era casi como si Dylan se volviera eléctrico. Creo que eso molestó a los cantautores masculinos porque decían "Oh, no. ¿Tenemos que descubrir nuestras almas así ahora?". Creo que puso a la gente nerviosa. Sin embargo, esta generación parece ser más capaz de mostrar esas emociones más fácilmente que la mía.

¿Qué dirías a la gente de las guerras que tanto te enfurecen y sobre cuidar el planeta?

Todas las guerras me indignan. Soy una niña de la guerra, nací en medio de la Segunda Guerra Mundial. Supongo que es un viejo pensamiento hippie que viene de aquello de hacer el amor, no la guerra. Creo que deberíamos espabilar y ocuparnos de la situación ecológica en lugar de empezar guerras.

Para ti, Chuck Berry y su clásico éxito de 1958 'Johnny B. Goode' ha supuesto mucho

Solía ir a la piscina de Avenue H en Saskatoon (Canadá), donde tenían una gramola y un patio, yo iba y no nadaba mucho en esa piscina, sino que bailaba en el patio al ritmo de 'Johnny B. Goode', era uno de los principales discos que sonaban allí. Era el mejor rock and roll. El rey.

Quiero que un día te sientes en esta habitación, como estamos ahora, y hagas un álbum, como Johnny Cash hizo con 'Hurt' cuando estaba en su lecho de muerte. Cada rincón de esta habitación es Joni, es mágica. He estado en muchos lugares, pero esta sala es una de las más especiales en las que he estado

Hemos hecho algunas voces de fondo en el balcón una vez. Es la única vez que hemos grabado en esta sala.

Pues este es mi gran deseo para ti. Por cierto, ¿cómo te sentiste cuando Brandi Carlile cantó todo tu álbum ('Blue')?

Hizo un buen trabajo. Ha habido muchas versiones de mis canciones, pero ella es muy fiel al original. Así que fue como ir a mi propio concierto.

Sólo hay una persona en el mundo que podría haber hecho eso, y esa es Brandi. Porque tus canciones son tan difíciles de cantar... Ha debido hacerte muy, muy feliz.