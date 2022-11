Cassettes, amigos y multipistas: la intrahistoria de las diez canciones inéditas del disco definitivo de Camilo Sesto

Además de su inmensa técnica vocal, Camilo Sesto tenía un gran talento como compositor. ¿Por qué no han salido antes a la luz estos temas? "El principal motivo por el que estas canciones no fueron publicadas es porque el artista componía más repertorio del necesario y que el formato LP tiene unas limitaciones de máximo 20 minutos por cada cara para que el surco no quede demasiado comprimido y haya pérdida de fidelidad y posibles saltos en la reproducción. A veces alguna de esas canciones se recuperaba como una cara B de un single o como tema adicional que le daba un plus de diferencia a alguna de las ediciones de los países latinoamericanos, pero otras veces se quedaban en las cintas porque, sencillamente, no cabían en el álbum y pronto el artista traía una nueva remesa de canciones para su siguiente producción", señala Cifuentes.