Imaginar a Zeus, Afrodita, Hermes, Apolo, Ares o Efesto en el monte Olimpo no es difícil. Pero, ¿y si hubiera uno de músicos? ¿Dónde y cómo estarían las grandes leyendas del rock que murieron antes de tiempo y muchos de ellos en circunstancias bien trágicas? ¿En un paraíso con lagos y frondosos parajes o de fiesta todos juntos en algún garito nocturno ? Esta fue la idea que se le pasó un día por la cabeza al ilustrado r Álvaro Ortega para crear 'Olimpo del rock', un lugar maravilloso donde reunirles a todos para que no se nos olvide su talento a nadie.

"Comencé dibujando comics y entré en 'El País' y 'El Mundo'. Me metí en la industria y en publicidad hasta que llegó el gran batacazo del 2008. Ahí empecé a hacer videoclips porque era muy 'beatlmano' y eso me ha proporcionado un campo nuevo que llevo explotando desde hace 10 años ", recuerda Álvaro Ortega. También que comenzó en el fanzine 'Ateneo', "que era más golfo que 'El Jueves'".

Ortega sigue sumando artistas a su paraíso de estrellas del rock: "Ahora estamos presentándolo por toda España con bolos en librerías". Además, su prestigio le ha hecho que le conozcan en medio mundo y le reclamen para trabajar " en videoclips que me piden bandas inglesas y americanas ".

Es un intento de que en vez de desaparecer se encuentren en un lugar onírico ideal, que es un bar restaurante, parecido al hard rock café. Quería que fuera una sit com de aventuras. Y a partir de ahí nacieron esas series corales. Lo malo es que, lamentablemente va creciendo poco a poco... va aumentando la lista.

Todavía queda bastante peces grandes en el mundo del rock y acabará con los Stone y Paul McCartney . Ganas de que no se vayan, también te digo . Esta gente sí que vive en la cabeza de todo el mundo pero se corre el riesgo de que se pierdan . Además, hago calendarios en los que sitúo los fallecimientos de cada uno.

Me acuerdo de Prince porque todo el formato es rojo y el de Prince lo cambié a purple y quedó muy chulo. En la edición del 2015. Cuando fallece B.B. King, hice una doble página de la guitarra porque su guitarra Lucille era muy famosa, para que así la gente la pudiera recortar y tener la guitarra como talismán.

Lo de un paraíso con árboles, flores y ríos como que no lo viste. Mejor un bar.

Pues me gustó porque así tenía un recurso que eran las paredes para que los de segunda fila pudieran estar . Hay unos angelillos de Murillo y unas camareras que llevan comidas tóxicas pero como están muertos pues no les importa .

No hago consumo en exceso porque ellos ya lo hicieron en vida .

Bueno, eso es curioso. Cuando se muere alguien, las redes hacen un casting paralelo de alguien que considera que no está. Pero, resulta que es algo que me pone bastante nervioso, y antes respondía pero ya no. Otro de los problemas es el pirateo, le quitan el crédito y hacen chapuzas. Es una pena.