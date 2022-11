Quevedo: "Entiendo que la gente de 50 diga que mi música es una mierda"

No hay nadie que no haya escuchado a Quevedo este verano. Si el fenómeno Rosalía ha arrasado estos últimos meses, hay quien le ha hecho sombra, Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido popularmente por su segundo apellido . La fama mundial en su corta carrera profesional ha llegado de la mano de la sesión que hizo con el famoso DJ argentino Bizarrap , la BZRP Music Sessions #52, a la que todos conocen como ‘Quédate’. Con este tema, el joven canario ha logrado ser el primer artista español en alcanzar el número 1 en la lista global de Spotify , es decir, tener la canción más escuchada del mundo.

Son muchos los que no le ponen nombre, ahora tendrás que diferenciar entre el escritor y el cantante , pero se saben a la perfección su canción o la han escuchado en más de una ocasión. A punto de cumplir 21 años, ha concedido una entrevista a Europa Press en la que habla, entre otras cosas, de lo que pueden pensar los padres de los jóvenes que le escuchan de su música .

En la charla, el joven asegura que comprende que haya personas de 50 años que escuchen su música y digan que “es una mierda” . “No veo algo malo el estar en boca de la gente, de hecho es lo que hace falta: si hablan de ti es porque haces las cosas bien y no hay que aplaudirle todo a todo el mundo” , explica.

A pesar de que es la canción que le ha hecho llegar al gran público y que le ha dado el número 1 mundial, reconoce que la ha llegado a “aborrecer un poco” . “Se hace mucha música y cuando te repiten tanto un tema, no solo yo, sino la gente, termina por aborrecerlo. La música es cíclica y no puedes tener ahí siempre un tema funcionando” , señala el joven, que dejó la carrera de ADE para centrarse en la música y, hasta que llegó la fama, trabajó en la obra.

Las comparaciones con Francisco de Quevedo han existido y se han convertido en meme en las redes sociales. Eso sí, cuando pensó en llevar su segundo apellido como nombre artístico no pensó en la coincidencia con el escritor. “La verdad que no tengo ni idea de Quevedo, en el colegio estudié algo, pero no creo que estuviera muy orgulloso de mis letras, la verdad”, bromeó el artista durante la charla.