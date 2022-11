Café Quijano: "En contra de lo que pudiera parecer, 'La Lola' es un alegato a favor de la mujer"

Desde que irrumpieran con la ya eterna 'La Lola' , el trío leonés siempre ha respondido al prototipo de banda canallita y juerguista, pero eso no significa que no tengan las ideas claras, y así lo quieren demostrar en su nuevo tema. En Uppers volvemos a hablar con ellos con motivo del estreno de su canción contra la violencia de género.

View this post on Instagram

Esta canción nació con el firme propósito de dejar en evidencia al protagonista y denunciar el comportamiento de todos los de su calaña. Es por eso que el estreno el 25 de Noviembre es muy apropiado para ello ya que una fecha tan señalada sirve de mayor altavoz para ayudar, en la medida de lo posible, a erradicar la violencia contra la mujer. Somos muy conscientes de que es una lacra que no desaparecerá de la noche a la mañana pero cuanto más se denuncie más posibilidad existe de que vaya calando en las mentes de quienes protagonizan esos actos miserables.

Nosotros nos hemos llevado bien con todo el mundo porque siempre hemos huido de cualquier tipo de confrontación. Respetamos todo tipo de pensamiento razonable y procuramos no instalarnos cerca de los extremos. Nos asustan las posturas que generan conflictos. Somos defensores a ultranza de la igualdad y detestamos los intentos de supremacías en cualquier sentido.

Absolutamente todo. Presumimos de ser unos privilegiados por llevar, casi, veinticinco sobre los escenarios. Tres hermanos que han vivido experiencias maravillosas juntos y que ni un solo día dejan de pensar en que ese privilegio no hubiera sido posible disfrutarlo de no ser porque una mujer nos dio la vida, nuestra madre. La mujer es el centro de nuestro universo y de cualquier universo. Otra mujer, “La Lola”, nos dio otra vida, esa que nos ha permitido viajar, conocer mundo, poder vivir de la música y llegar a nuestros días acompañados de mujeres maravillosas con las que compartir la vida del día a día.

No podría hablarte de ningún caso porque no hemos sido testigos nunca de una situación violenta en ese sentido, sinceramente. ¿Los puede haber?, pues, probablemente, igual que en cualquier otro sector de la sociedad pero me extraña mucho ya que en la industria todos somos “productos”, tanto hombres como mujeres y, por lo tanto, las diferencias las marcan los números, sin importar a qué género pertenece cada producto.