Bob Dylan pide perdón por poner su autógrafo con un molde en su nuevo libro: "Fue un error"

Dicen que hasta el mejor escribiente echa un borrón. Incluso un premio Nobel de Literatura como Bob Dylan . En su caso, no ha sido precisamente un borrón, sino un garabato falso. El bardo de Duluth se ha visto obligado a pedir disculpas por haber usado una máquina para autografiar ejemplares de edición limitada de su nuevo libro, ' La filosofía de la canción moderna' , por el que sus fans han pagado 600 dólares . Quienes compraron la obra no tardaron en darse cuenta en las redes sociales de que todas las firmas eran idénticas, algo imposible si se hace a mano, y que, por tanto, el ejemplar no tenía gran valor.

En un mensaje en su perfil de Facebook, Dylan, de 81 años, asegura que ha firmado a mano "todas y cada una de mis impresiones artísticas a lo largo de los años", pero admite que en esta ocasión no fue así. Intenta justificar su decisión argumentando que desde 2019 padece vértigo , por lo que necesita estar con cinco personas en las sesiones dedicadas a firmar ejemplares de su puño y letra, una manera de trabajar que interrumpió durante la pandemia: "Era imposible firmar nada y el vértigo no ayudaba".

'La filosofía de la canción moderna' contiene 66 ensayos de Dylan sobre canciones de otros artistas, desde 'London Calling' de The Clash, hasta 'Don´t Let Me Be Misunderstood' interpretada por artistas como Nina Simone. Su primer libro desde que ganara el premio Nobel se lanzó a principios de noviembre con una edición limitada de 900 ejemplares firmados por el propio Dylan. Cada uno se vendió a 599 dólares. Todos los libros se entregaron con una carta de autenticidad de Simon & Schuster.