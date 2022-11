El nuevo álbum estará producido por Greg Fidelman junto a Lars Ulrich y James Hetfield , miembros de la banda, y ya se puede escuchar el primer adelanto del disco, ‘Luz Aeterna’ , que completarán otras 11 canciones, como ’72 Seasons’, ‘Chasing Light’ o ‘If darkness had a son’.

Respecto a estos últimos, Architects y Mammoth WVH serán sus teloneros en la primera fecha de Madrid, mientras que en la segunda serán Five Finger death Punch y Ice Nine Kills quienes abran el concierto.

View this post on Instagram

¿Cómo se podrán conseguir las entradas para estas dos citas únicas? En principio, las entradas para cada día se podrán a la venta a partir del 20 de enero 2023, aunque especifican que será un número limitado. No obstante, teniendo en cuenta que cada uno de los conciertos será diferente, también ofrecen bonos para acudir a los dos espectáculos.

Además, también los mayores seguidores de Metallica podrán acceder al pase I Disappear, que permite acceder a todos los shows de la gira de la banda. Por su parte, atento, porque si quieres acudir a alguno de los conciertos existe la opción de conseguir entradas con descuento para los menores de 16 años. Así, parte de lo recaudado en la gira se destinará a la fundación Metallica All Within My Hands, que ayuda a la creación de comunidades sostenibles fomentado la educación y luchando contra el hambre.