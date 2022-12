Serrat, en su despedida en Madrid: "Olvídense de las nostalgias y de las melancolías"

El Noi del Poble-Sec , acompañado de sus dos fieles escuderos, los pianistas Ricard Miralles y Josep Mas, además de David Palau, Vicente Climent y José Miguel Sagaste, no escatima agradecimientos ("“me despido de ustedes, de una ciudad que tanto amor me ha dado y tanta complicidad he sentido"), se permite bromear con su edad ("yo estaría aquí cantando hasta soltar el bofe, pero tampoco está uno como para dar espectáculos"), e incluso soltar algún chascarrillo a cuenta de Victoria Federica de Todos los Santos, la segunda hija de la infanta Elena de Borbón y Jaime de Marichalar, de la que no comprende que se haya ido de casa "con los padres que tiene".