En principio, no es necesario que los niños tengan un vocal coach si no se van a presentar a un concurso de televisión, pero sí hay que estar un poco atentos a cómo suena la voz del niño. "Si suena áspera, rota, vale la pena llevarlo al otorrinolaringólogo para hacer un chequeo", nos aseguran.

Las sesiones con un vocal coach no solo son para cantar (que es lo que más les gusta). Son para entrenar la voz, y eso suele aburrirles. Por otro lado, no suelen ser conscientes de que la voz se puede dañar si la maltratan.

Lo más importante: no reírse de él o ella y apoyarle en todo momento. Hemos visto demasiadas veces cómo los padres son el principal bloqueo para estos niños, solo porque aún no cantan bien, volviendo a las viejas creencias de que para cantar hay que nacer con una voz privilegiada. El deseo del niño no aparece de la nada, y lo más seguro es que no se vaya sin más, que le acompañe durante toda su vida. ¿Para qué amargarle? Si es algo pasajero, lo dejará y seguirá con su vida.