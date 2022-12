'El pequeño tamborilero' no lo compuso Raphael. 'Los peces en el río' no surgió en una Navidad flamenca. Y 'Hacia Belén va una burra' (una burra, no una birra, por si había dudas) no es un cántico popular de autor anónimo. Los villancicos que entonarán esta Nochebuena millones de personas son obra de un religioso español que vivió en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial en el siglo XVIII. Se llamaba Antonio Soler y fue uno de los músicos más famosos de su época.