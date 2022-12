Su amor Candela, sus nietos y un buen puñado de amigos: el entorno íntimo de Serrat con el que disfrutará tras retirarse

Lo malo de un mito es que lo imaginamos eterno , nos resistimos a la idea de que pueda ser reemplazado por el hombre real. No es el caso de Joan Manuel Serrat porque él ya es imperecedero . Lo es su poesía, que hemos hecho nuestra, y lo es también él. " En la manera de quedarse fijo en sí mismo , seguro, sin concesiones a las modas, con una personalidad entera y hecha". Suscribimos las palabras que expresó el cantante Ramoncín hace un tiempo.

Serrat está a punto de cumplir 79 años. No es mala edad para jubilarse y ha decidido que es preferible ser él quien se va a que a uno le dejen atrás. Aun así, responde con infinita paciencia cuando le preguntan el porqué de su adiós: "Prefiero despedirme yo antes de que lo haga un virus o el público" y "antes de que alguien presuma de haber estado ahí el día en que caí ". Son reflexiones que ha ido haciéndose estos últimos años y tienen como colofón su última gira 'El vicio de cantar (1965-2022)' . Ahora sí, resulta que su adiós era real y no pura retórica .

Con su último concierto, este 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona cierra este ciclo de despedida que inició en abril de 2021 en Nueva York. Es un final lleno de arte y coraje. La expectación es mayúscula si tratamos de imaginar cómo condensará en un único recital 600 canciones y casi seis décadas de oficio cargado de memoria. Estos últimos días insiste en que no quiere lágrimas, pero son inevitables. También a él le embarga la emoción , igual que a sus músicos excelentes. El pianista y arreglista Ricard Miralles, su alma sonora , marcará los últimos acordes.

Se va satisfecho con la vida, henchido de orgullo por haber conocido mundo y haberse encontrado con gente magnífica. Se lleva también un buen fajo de reconocimientos por su brillante trayectoria y su aportación a la cultura. ¿Y a cuento de qué la tristeza si ha prometido que seguirá escribiendo canciones? Sospechamos que ese vicio de cantar que da título a su gira no tiene cura. "A la petanca no voy a jugar. Por no quitarle la pista a los más jóvenes", bromeó en una entrevista en televisión.