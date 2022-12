Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin. La reina del New Age, más conocida como Enya, es una de las personas más celosas de su vida privada que habitan la faz de la tierra. Enya 0’Brennan, como fue presentada en público por última vez hace más de siete años, vive recluida en su castillo de estilo victoriano en la localidad de Killiney, no muy lejos de Dublín. La propiedad de 4 millones de euros, apenas supone una ínfima parte de su fortuna personal, que pasa de los cien millones de euros , siendo uno de los tres personajes más ricos de Irlanda

La quinta de nueve hermanos, Enya empezó en el mundo de la música en 1979 con varios de sus hermanos integrando el grupo Clannad. Antes de Watermark (1988), el trabajo que la encumbró como reina de reinas, dio un paso de gigante en 1986 al aceptar el encargo de la BBC de poner música a su serie documental “The Celts”. No exagero nada si confieso que he escuchado ese disco miles de veces, más puro y más embriagador que el propio Watermark , reconocido por la crítica como “álbum que marcado un hito en la historia”.

Su discografía no es nada extensa. Sus primeros cinco trabajos vendieron millones y millones de copias. El quinto álbum, Amarantine (2005) no obtuvo el mismo éxito, aunque inventase un nuevo idioma inventado, el “loxian” , y siguiese apostando por la superposición de su voz hasta en 80 pistas diferentes, los sintetizadores de última generación y melodías ligeras, aunque reconocibles para todos sus fans, perpetuando un estilo único e inconfundible.

Los dos últimos trabajos, And Winter Came (2008) y Dark Sky Island (2015) no han tenido, ni de lejos, el mismo éxito ni reconocimiento que los primeros que le lanzaron a la fama, a pesar de cosechar millones de discos vendidos. Incluso hubo alguna voz crítica cuando en el vídeo del tema central de su último trabajo, Echoes in Rain, se confirmaba que sólo había mujeres tocando los instrumentos e integrando el coro.