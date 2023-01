Dollywood, el parque de atracciones de Dolly Parton que recibe millones de visitas

Nacida en la ciudad de Sevierville, en Tennessee (Estados Unidos) en 1946, Parton comenzó a hacerse conocida a finales de la década de los 60, cuando se unió al programa semanal de música country de Porter Wagoner. Con Wagoner, Parton formó uno de los dúos de música country más exitosos de la historia del género, pero su carrera no despegó hasta los años 70, cuando, tras la disolución del dúo, lanzó su carrera en solitario con grandes exitazos como 'Jolene' o 'I Will Always Love You', una canción que Whitney Houston convertiría en icono décadas después, con su versión para la película ‘El Guardaespaldas’ (1992).