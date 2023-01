View this post on Instagram

Hace uno meses, en octubre de 2022, Iman se unió a Hoda Kotb en un episodio de 'Toda Show Radio" y admitió que sigue pensando en Bowie " todos los días y cada minuto ". “Pienso en él todo el tiempo”, dijo la modelo de 67 años. “La gente dice 'tu difunto esposo' y yo contesto 'No llames así a mi esposo. Él no es mi difunto esposo. Es mi esposo y siempre lo será'”.

Iman se sinceró sobre uno de sus mayores deseos en la vida y le reveló a Hoda que "si hay una vida después de la muerte, me gustaría volver a ver a mi esposo. Eso es lo que quiero". En los años transcurridos desde su muerte, Iman dijo que "siempre está abierta al amor", pero que no busca el mismo tipo de romance o relación que tuvo con Bowie. “Simplemente no sé si estoy abierta a ese tipo de relación. Solo han pasado seis años, así que no estoy abierto a eso ahora”, explicaba.