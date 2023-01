Muere Jeff Beck, el guitarrista favorito de los guitarristas

A finales de 1966, Beck ya había abandonado los Yardbirds para grabar en solitario. Como cara B de uno de sus singles apareció el tema “Beck’s bolero”, en el que le escoltaban Jimmy Page, el bajista John Paul Jones y el batería Keith Moon (The Who). Por esas fechas, Page y Jones reformaron los Yardbirds y se rebautizaron como The New Yardbirds; pero como el nombre no les convencía, lo cambiaron por Led Zeppelin. Mientras, Beck fundó The Jeff Beck Group con Ron Wood, quien venía de los The Birds, como bajista, y un bisoño Rod Stewart como cantante.