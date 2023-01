El guitarrista madrileño recuerda con humor su sonada ruptura con el cantautor jienense

Sabina decidió que su fiel colaborador no le acompañara en la gira 'Contra todo pronóstico'

"Claro que hay vida después de Sabina, pero yo a su lado era muy feliz", admite en una entrevista reciente

Quizás no fue una ruptura tan mediática como la de Shakira y Gerard Piqué, pero la separación de Joaquín Sabina y su fiel guitarrista Pancho Varona, que le había acompañado en 40 giras, había sido su productor en 15 discos y con quien había compuesto decenas de canciones, ha sido de las más impactantes en el panorama musical patrio de los últimos tiempos. Varona todavía no lo ha olvidado y ha aprovechado la conversación social del momento para lanzarle una 'puyita' a su viejo compadre. "Me voy a marcar yo un 'Shakira' con quien yo me sé...", ha escrito en Twitter.

"El humor es lo único importante", puntualiza Varona después en los comentarios al mensaje, dejando claro que no es probable que sume fuerzas con Bizarrap para una de sus sesiones, pero de fondo subyace el mismo tipo de ironía amarga que ya utilizó en su momento para anunciar que por primera vez no había sido requerido para formar parte de la banda del cantante de Úbeda. “Joaquín Sabina ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo en su próxima gira”, escribió entonces en sus redes sociales, jugando con el título de la gira de regreso del autor de 'Pongamos que hablo de Madrid'.

"Voy a ser tan feliz o más que con Sabina"

En una entrevista reciente con 'La Crónica de Salamanca', el músico y compositor madrileño admite que no se ha olvidado de Sabina y su reciente salida de la banda, de la que reconoce, le gustaría seguir siendo miembro. "Claro que hay vida después de Sabina, lo que pasa es que yo estaba acostumbrado a estar dos metros detrás de él y dos metros a su izquierda, y yo ahí era muy feliz", admite Varona.

"Yo he pasado una época maravillosa a su lado y ahora, si él no quiere que yo vaya, pasaré una época maravillosa sin él al lado. Y, de hecho, lo estoy haciendo", explica en esa entrevista. "Mi vida va a cambiar poco. Es verdad que los escenarios serán más pequeños, porque él puede tocar en el WiZink Center y llenarlo, y yo me hago un Galileo. Me cambia un poco en ese aspecto, pero yo voy a ser tan feliz o más. Así que es un cambio, por supuesto significativo, pero lo que quiero que entienda la gente es que a mí la vida no me ha empeorado por esto. He perdido cosas, pero he ganado otras", añade.