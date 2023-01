Los fans de Madonna de más de 50 recordarán que cuando se estrenó 'Like a Virgin', primer exitazo de la cantante, ya se decía que poseía una belleza rara y original , sobre todo por el diastema dental que lucía con orgullo, una separación entre los dientes superiores que hoy ya es santo y seña de muchas estrellas, como Vanessa Paradis , la modelo Georgia May Jagger , hija del Rolling Stone , o en España Patricia Conde , al inicio de sus inicios.

La diva no debía sentirse muy contenta con ese rasgo porque en sus primeros años de carrera lo corrigió, cambiando su especial sonrisa por otra mucho más estándar . Con los años, ha ido cambiando su cuerpo y sus rasgos faciales, adaptándolos tanto a la estética de la época como a su propio momento vital. Si estaba en fase espiritual-cabalística, pelo oscuro. Si hay que atraer al público más joven que se deja los ojos en el glúteos de Instagram, s e trabaja el cuerpo a lo Kardashian .

La Ambición Rubia viene a España en este 2023. Será en noviembre en el Palau Sant Jordi. ¿Cómo la encontraremos? La pregunta no es retórica porque de la Madonna que vemos ahora a la que llegue para el concierto puede haber una diferencia sustancial. Como no podemos anticiparnos al futuro, repasemos cómo ha cambiado Madonna en los ocho años que hace que no pisa España.