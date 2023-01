Tontxu y la canción que celebra sus 50 años: "He cumplido mis sueños, pero tengo más"

En verano Tontxu cumplió 50 años , un día en el que le visitó la inspiración en forma de canción en plena noche tras la celebración de su medio siglo. Así fue como nació ’50 vueltas al sol’, su nueva canción . “Mientras miraba las estrellas escuché en el silencio la melodía que adornaba mis pensamientos, como si alguien desde ahí arriba me la silbara al oído”, dice el cantautor. Una canción que Tontxu quiere llegue a los “nuevos cincuentones que se identifican con algo que solamente los que llevamos medio siglo dando vueltas al Sol sabemos cuando nos cambiamos una sonrisa cómplice porque ya sabemos de qué va esto de vivir”. ¿Quieres saber más de este tema tan especial para el artista?

RESPUESTA: El otro día escuché algo al respecto con lo que me identifiqué. Compruebas que a aquel viejo diario le quedan menos páginas y entonces escribes todo más abreviado y con la letra más pequeña.

P: ¿Pensabas a los 20 o los 30 que serías el hombre en el que te has convertido?

R: Como dice la letra de esta canción, “no aprendí jamás a verme desde fuera” simplemente me dejé llevar y todos mis sueños fueron cumplidos. Pero tengo más que cumpliré.

R: Que salga menos y que no deje de hacer deporte.

P: ¿Te has pasado al yoga? ¿Crees que esta nueva etapa requería de una mirada más profunda en tu interior?

R: El yoga lo he empleado durante 30 sesiones con un maestro del que he aprendido mucho y ahora combino aquellos ejercicios en el agua con natación y bicicleta a diario. Voy picoteando de aquí de aquí y de allá y luego me creo mi propio método.