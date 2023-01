Víctor Manuel reconocía en la mencionada entrevista concedida a este portal, en la que recordaba sus grandes hitos, década por década, que ahora mismo lo único que le preocupa es la salud y no ser "una carga" para la gente que tiene al lado. Con la sombra de la despedida de Serrat todavía reciente, el asturiano ha reconocido en alguna ocasión que no piensa anunciar su adiós cuando llegue. Lo cierto es que el cantante sigue en activo, con una veintena de conciertos programados en su nuevo tour, y muy pendiente de la actualidad musical.

El artista ha querido dejar claro que no es contrario a la concepción de la cultura como forma de entretenimiento. Pero sí que le pide a las canciones que pretenden ser entretenidas, que sean inteligentes al mismo tiempo. Para ilustrar su opinión, ha puesto un par de ejemplos: "Me gusta ‘Telefonía’, de Jorge Drexler. No me gusta 'Slomo'. Me parece una gilipollez”, ha declarado.