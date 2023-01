Antoni Mir, el novio de Nina desde hace veinte años: filólogo y con pasado en la política catalana:

View this post on Instagram

Anna María Agustí Flores, el nombre real de la artista, nacida en 1966, ha tenido una intensa vida privada de la que ha hablado en contadas ocasiones. Por ejemplo, de episodios como su infancia, marcada por el hecho de no conocer a su padre, que se fue de casa un día asegurando que tenía un viaje, y no volvió. Nina no tiene recuerdos de él, su figura paterna fue la posterior pareja de su madre, Joan Agustí. De hecho, a los dieciocho años la de Barcelona se cambió su primer apellido original, Gayete, para adoptar el de este, Agustí.