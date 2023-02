'Chiquilla' es la canción más emblemática de Seguridad Social, que cumplen 40 años en los escenarios

José Manuel Casañ compuso el tema en menos de media hora, inspirándose en las rumbas de Peret

"'Chiquilla' es una persona que al principio no tenía y luego tuve", confiesa el líder del grupo

En los años 90 era casi imposible salir de bares y no darte de bruces en algún momento de la noche con 'Chiquilla', el rock rumbero de Seguridad Social que conquistó las radiofórmulas y al público de todo el país. Treinta y dos años después de su publicación sigue siendo capaz de animar cualquier encuentro de uppers que se precie y, por su puesto, es la canción más importante de la formación liderada por José Manuel Casañ, que en 2023 cumple 40 años encima de los escenarios.

La banda valenciana llevaba más de una década de trayectoria cuando publicó el tema que marcaría un punto de inflexión en su carrera. Llegó al número 1 de Los 40 Principales un 13 de junio de 1991 y formaba parte del álbum '¡Que no se extinga la llama!', el inicio de una nueva etapa tras una reestructuración del grupo debido a la marcha de varios miembros. "Por primera vez nos alejamos del rock anglosajón y experimentamos con la rumba-rock", explicó a 'Los 40' Casañ, quien confesó que compuso el tema en menos de media hora.

La chiquilla inspiradora de Casañ

La cuestión es que sí existió una 'chiquilla' que inspiró la mítica canción. "Había una chiquilla inspiradora, afortunadamente. Se me ocurrió cuando estaba en una gira por Francia", cuenta Casañ. "Me pregunté: si me gusta Peret y la rumba, al igual que el punk, por qué no empezamos a poner en nuestra música cosas nuestras que hemos escuchado desde pequeñitos, porque creo que la mejor manera de que el rock siga vivo es no repetir lo que otros han hecho y buscar unas alternativas con un denominador común de nuestra tierra. Entonces vimos una posibilidad tremenda con la rumba, y “Chiquilla” nace en ese momento", relataba a 'Beat'.

Pero, ¿quién era ella? "De hecho fue mi novia. Todas mis canciones son autobiográficas. Historias reales". En una entrevista en 'Las Provincias', el líder de Seguridad Social confesaba que la compuso cuando estaba "muy jodido". "La creación siempre sale del dolor, de algo que te falta, y el ejemplo más claro es el desamor. Si estás mal, es una terapia muy bonita componer canciones. Yo he hecho discos con la moral muy baja, muy jodido. Y hay canciones que son una cura. 'Chiquilla' es una persona que al principio no tenía y luego tuve. La escribí porque estaba jodido, porque no estaba conmigo. La dediqué a la misma persona que 'Quiero tener tu presencia', que desgraciadamente sufrió un accidente y falleció. Mire hasta qué punto tengo que estarle agradecido", explicaba.

Nunca habrá otra 'Chiquilla'

El éxito de 'Chiquilla' y '¡Que no se extinga la llama!' llevó a Seguridad Social a recorrer gran parte del mundo y dar conciertos multitudinarios. Fue su momento más popular pero también se metieron en una vorágine que casi se les lleva por delante: "Nos pegó el pelotazo más grande que nunca hubiéramos imaginado... se nos fue la bola. Era un no parar, teníamos doscientas actuaciones al año, y no conservas un centro de gravedad permanente, lo que provocó una crisis tremenda que hizo que muchos se fueran en ese momento del grupo".