Pink Floyd, en guerra por los insultos de la mujer de David Gilmour a Roger Waters

Si Pink Floyd consigue volverse a juntar sobre un escenario, en un plató de televisión, o donde sea, será prácticamente un milagro. En los últimos tiempos la relación entre Roger Waters y David Gilmour no ha sido, precisamente, la más ejemplar e idílica entre dos personas que han compartido tantas vivencias a lo largo de los años. Precisamente Gilmour ha comentado en las últimas ocasiones en las que se le ha preguntado sobre un posible nuevo proyecto con Pink Floyd que “sería jodidamente horrible”.

Las cosas entre los miembros de la banda de rock no están muy calmadas, y prueba de ello es la última discusión de la que han sido protagonistas, todo a partir de un mensaje en redes sociales de la mujer de David Gilmour, Polly Samson , que acusaba al excompañero de su marido de ser un “mentiroso, ladrón, antisemita, misógino”, entre otros calificativos.

Y como lo de mantenerse al margen para que pase la tormenta no va con Gilmour, apoyó todas y cada una de las palabras de su mujer respondiendo a su mensaje con que “la veracidad de cada palabra es demostrable”.

Estas declaraciones vienen, probablemente, de la posición de Waters en la guerra de Ucrania, ya que ha comentado que “es posible que haya cambiado de opinión” sobre la figura de Putin. “Sus comentarios tienen sentido para mí. La razón más importante para suministrar armas a Ucrania es sin duda el beneficio de la industria armamentística. Me pregunto, ¿Putin es un mafioso más grande que Joe Biden? No estoy seguro. Putin no invadió Vietnam o Irak, ¿verdad?”, son algunas de sus últimas declaraciones que, posiblemente, han desencadenado estos mensajes de Polly Samson.