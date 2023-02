El exmiembro de Pereza recordó que ambos actuaron en la edición del año pasado en el mismo lugar. " Hace un año estaba tocando aquí con Joaquín Sabina. Justo hacía dos años que él había tenido un accidente, se había caído del escenario. Me parecía bonito animarle a tocar juntos, a recuperar un poco de confianza otra vez y la verdad es que esa actuación ha sido crucial para su vuelta a la carretera" , contaba el músico, que aprovechó para felicitar al 'flaco' por su 74 cumpleaños este domingo .

Pero, ¿por qué Sabina no estuvo en Sevilla? El mismo Leiva había confirmado en su Instagram la presencia de ambos en la gala. El exPereza explicaba en la alfombra azul después de recoger el premio que el autor de '19 días y 500 noches' no había viajado a Sevilla por motivos profesionales. "Tiene que cuidarse la voz, mañana vamos a grabar un disco que estamos haciendo juntos. Tomaremos un vino, nos emborracharemos, nos reiremos juntos... Como siempre, es lo que más me gusta hacer con Joaquín. Ahora le llamaré", recogía 'El País'.