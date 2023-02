David Muñoz, de Estopa, reivindica el cuidado de la salud mental: "En mi familia vamos todos al psiquiatra"

Son ya más de 20 años los que los hermanos Muñoz, David y José, mejor conocidos como Estopa , llevan llenando estadios y salas desde que en 1999 nacieron profesionalmente bajo el nombre del dúo. Su sencillez y cercanía sigue siendo, en pleno 2023, una de sus señas de identidad en unos tiempos donde es raro ver la naturalidad y el buen humor que ellos desprenden en redes sociales. Sin embargo, pese a poner siempre una sonrisa por delante, no todo ha sido de color de rosa en la vida de los hermanos Muñoz.

David Muñoz es el mayor, tiene 47 años, pero para él es José el que ejerce esa figura de hermano mayor. “Lo hago todo con él, cuando no está lo echo de menos. Lo quiero más de lo que él cree”, le explicaba David a Évole. Pero ¿qué pasaría si Estopa se separase profesionalmente algún día? “Haría una mierda de canciones, no sé hacerlas sin José. Las letras son mías, pero sin él no haría las haría. Es mi muso”, dice emocionado David.