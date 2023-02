Miguel Ríos y sus mejores frases antes de empezar su gira a los 78: "Me enfada que mis impuestos no sirvan para mejorar la sanidad pública"

Miguel Ríos regresa a los escenarios con una nueva gira y lleno de opiniones sobre Shakira, Rosalía o su posición política

También asegura no estar de acuerdo con algunas afirmaciones de Sabina sobre la izquierda y el comunismo

Miguel Ríos vuelve a la carretera: fechas y paradas de su gira por el 40 aniversario de Rock & Ríos

Miguel Ríos dará este verano el pistoletazo de salida a una nueva gira por toda España en la que celebrará los 40 años de uno de sus discos más reconocidos y vendidos, ‘Rock & Ríos’, un álbum que fue grabado en directo. Ya inmerso en los preparativos de la gira, a sus 78 ha empezado a dar varias entrevistas promocionales en las que, como siempre, da su opinión sin pelos en la lengua. Shakira, Rosalía o Sabina han sido algunos de los que, al ser preguntado, no ha dudado en dar su opinión.

Shakira, Piqué e indirectas en canciones

Sin duda la colombiana se ha convertido en una de las cantantes del momento. Lleva más de 20 años siendo una artista internacional, pero su reciente, y mediática, ruptura con Gerard Piqué, la ha elevado aún más por sus evidentes referencias a su relación con el exfutbolista en sus últimas canciones, sobre todo en la sesión con Bizarrap. Ríos considera la canción como “una mierda” al utilizar la revancha para la canción. “Me parece la parte más miserable de la comunicación cultural, que sirva de revancha de alguna cosa particular, pero que además a la gente le interese tanto. ¿A mí me coño me importa si Shakira y Piqué se llevan bien o mal? La canción es horrible”, ha comentado a Europa Press.

¿Qué opina de Rosalía y C. Tangana?

Por su parte, sí que ha tenido buenas palabras para otros artistas del momento. Entre ellos, Rosalía y C. Tangana. Sobre ella ha alabado su disco ‘Motomami’, un álbum “a estudiar, con cosas brutales, hallazgos maravillosos”, destacando que Rosalía “canta que te mueres”. Sobre él, comenta que el verso de su tema con Nathy Peluso, 'yo era ateo, pero ahora creo', “es un verso que merecía haberlo hecho el mismísimo Sabina”.

Sabina y el comunismo

Precisamente sobre Joaquín Sabina ha tenido algunas palabras en una entrevista con El Español. El que acaba de ganar un Goya dijo hace unos meses que “el fracaso del comunismo ha sido atroz. Ya no soy tan de izquierdas porque tengo ojos y oídos. Y es muy triste”. Ahora Ríos le contesta que no está de acuerdo con él, que “comunista hay que ser toda la vida, también en la vejez”.

¿Es de izquierdas?

Sobre ser o no de izquierdas comentaba a ABC que no es “ni más ni menos de izquierdas. No sé si soy de izquierdas, lo que tengo es una ideología que supongo que es de izquierdas porque coincide con la idea de que el mayor número de gente viva lo mejor posible. Quiero que haya la mayor justicia social posible, y que la gente tenga medios para poder desarrollar su vida de forma digna”.

Los impuestos y la contribución social

Miguel Ríos cree que todo lo que se supone que aprendimos en pandemia fue un espejismo y que realmente no se ha aprendido nada de la situación sanitaria. “Pago un seguro privado después de pagar mis impuestos, y me encoleriza ver que esos impuestos no sirven para mejorar la sanidad de quienes no tienen la suerte de poder pagar un seguro privado. Hay carreteras de Orense por las que no voy a pasar en mi puta vida, y aun así pago mis impuestos para que estén en buenas condiciones. Los poderes que luchan en contra de la sanidad pública están apretando las tuercas para ver hasta dónde pueden llegar. Eso se merece un estallido social como respuesta. Igual que están haciendo los jubilados por sus pensiones”, reivindica el artista en ABC.

"Yo llevé a mi hija a un colegio privado, pero defiendo el público porque creo en la contribución, en el hecho social”, comentaba el cantante a El Español más allá de el sistema sanitario público.

El rey Juan Carlos I

Ríos siempre se ha considerado republicano, aunque en alguna ocasión llegó a confesar que, como otros muchos españoles, había sentido fascinación por el rey Juan Carlos I. Pero en su situación actual, aboga porque dé ejemplo desde su posición. No obstante, ha visto al emérito en varias ocasiones, tal y como recuerda en una entrevista. “Coincidía con el rey Juan Carlos en Granada y era un tío coloquial, confortable: no sé en qué momento le pudo esa ambición horrible. Mi rey es Elvis", cuenta el artista, que en eso de la monarquía tira más por la del rock,

Javier Bardem

Hace unos días en El intermedio recordaba el concierto de Madrid en el que compartió escenario con Javier Bardem. “Es casi como Mick Jagger, pero en fuerte. Yo lo veía y decía, ‘joder, es como yo con 40 tacos’”, señaló Ríos, que se acordó de Pilar Bardem, que le ponía sus discos a sus hijos. Y uno de ellos ha acabado sobre el escenario junto al cantante.

El precio de las entradas