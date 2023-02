Con estas cifras no es raro que una residencia en la ciudad del pecado pueda entenderse como una alternativa muy tentadora para cualquier artista, no necesariamente uno en declive o sin futuro. En 2013, y con solo 31 años, Britney Spears anunció su show 'Piece of Me', que se mantendría en el Casino Planet Hollywood hasta 2017, periodo en el que recaudó 138 millones de dólares. Britney se embolsaba unos 350.000 euros por noche.