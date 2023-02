Miguel Ríos, sobre su relación con las drogas: "Esperaba a metérmelo después del concierto para cuidarme la garganta"

Situaciones como una de las que ha narrado a Bretos dan buena muestra de su actitud. Ha puesto un ejemplo: cuando realizó un disco colectivo junto al grupo Burning y "la pléyade de la juventud rockera del momento". "Todo el mundo estaba poniéndose, y yo estaba haciendo ejercicios , escalas que me había enseñado una foniatra. Todos me miraban". "Todos metiéndose y tú con tu gargantita", ha apuntado el periodista. "Y yo claro, esperé a metérmelo después, y quedé de puta madre , está el disco ahí de testigo, era el único que tenía la voz entera", ha relatada.

El andaluz ha reflexionado respecto a que ningún cantante puede mantener en el tiempo un consumo de drogas que vayan en contra de la mecánica de la garganta. "Lo que pasa cuando te metes una raya, es que la cantidad de sustancia te adormece la garganta, no puedes tener una elasticidad en la garganta, entonces no llegas a la nota y metes algún petardo", ha bromeado con el conductor de Hora 25.

Miguel reconoce que el hecho de tener un repertorio "exigente" es lo que le ha salvado como cantante, ya que siempre ha tenido que cuidarse mucho para mantenerlo. "Yo sabía que no podía ir a tocar al otro día si me pegaba un pasote hasta las seis de la mañana. Entonces, a lo mejor, me quedaba hasta las dos", ha reído en la entrevista.