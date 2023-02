Noel Gallagher asegura en un documental que "nunca diría nunca" a una reunión de Oasis si surgieran "circunstancias extraordinarias"

"No tengo ningún problema en reconciliarme con el pasado. Oasis fue lo mejor que me ha pasado en la vida y siempre lo será", admite el exlíder de la banda

Liam Gallagher: "No recuerdo nada de los 90 porque me estaba drogando"

El regreso de Oasis sigue siendo la noticia más esperada por miles de seguidores nostálgicos de la banda que marcó a fuego el pop-rock británico de los años 90. Durante todos estos años los desencuentros entre los hermanos Noel (55 años) y Liam Gallagher (50) han hecho imposible esa reunión, pero ahora los fans empiezan a atisbar luz al final de túnel. Una entrevista con Noel grabada durante la pandemia para un documental sobre su pasado en la banda llamado 'Out of the Now' da algunas pistas que algunos han interpretado como una mano tendida al reencuentro.

"No tengo ningún problema en reconciliarme con el pasado. Oasis fue lo mejor que me ha pasado en la vida y siempre lo será. El hecho de que el grupo esté incrustado en la cabeza de las personas es algo asombroso, asombroso. El 99% de los compositores del mundo querrían lo que yo he tenido. Mi legado con Oasis está escrito en piedra, está hecho. Escribí 'Don’t Look Back In Anger' y 'Wonderwall' en la misma semana", asegura Noel en dicha entrevista.

Nunca digas nunca jamás

Aunque insiste en que no se siente un "esclavo" de su pasado, el líder de High Flying Birds sí admite que se siente obligado a incluir temas de su antigua banda en sus espectáculos individuales para justificar el precio de sus entradas. Esta entrevista, de la que los fans han compartido varios clips, unida a las declaraciones que hizo en en enero asegurando que "nunca diría nunca" a una reunión de Oasis si surgieran "circunstancias extraordinarias", evidencian que la actitud de Noel ha cambiado en los últimos tiempos. Nada que ver con aquellas declaraciones de años atrás en las que juraba que no volvería a juntarse con su hermano ni por todo el oro del mundo. “Vale, lo haríais por el dinero. ¿Pero si ya tuvierais el dinero? Que le den”, llegó a decir.

El divorcio de Noel y Sara MacDonald, clave en el regreso

Desde que 'The Sun' dio la noticia en enero de que Noel se divorciaba de su esposa, Sara MacDonald, muchos vieron la puerta abierta a una reconciliación de los Gallagher. No en vano, el origen de la separación de Oasis en 2009 tiene que ver con la compleja relación de Sara McDonald con su cuñado. En una entrevista en 2020 Sara aseguró que su hijo Donovan nunca había conocido a su tío y que la relación con Liam se hizo "insostenible y agotadora", mientras que el menor de los Gallagher siempre sostuvo que ella era la razón por la que jamás podría reunirse la banda.