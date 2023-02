¿Cuánto ha cambiado Sole Giménez desde la famosa canción? "He cambiado en todos los sentidos, pero he mejorado"

Tras cerrar su etapa en Presuntos Implicados, la cantante se divorció, crio a sus dos hijos y publicó varios discos en solitario

La cantante también está de gira para celebrar sus 40 años en el mundo de la música

Sole Giménez acaba de cumplir 60 años y lo ha celebrado en familia, como muestran sus redes sociales. "Cena en familia para celebrar mis 60 añitos de vida. Qué precioso día he tenido con todos vuestros mensajes y todo el cariño recibido de amigos y familia!!! Así merece tanto la pena seguir adelante con Alegría y enfrentarse a una nueva década... Os agradezco a todas y todos los que os habéis acordado de mí y me habéis mandado tantos mensajes de cariño... No se puede tener mejor regalo!!! Gracias de corazón!!!! Vivan los Sixties!!!!

A la cantante se la ve eufórica y contenta de entrar en el club senior. Pero no siempre se sintió tan radiante, sobre todo en la última etapa de 'Presuntos Implicados'. La pregunta es obvia: ¿Cuánto ha cambiado Sole Giménez?

60 años y 40 de carrera musical

La cantante anda de celebraciones. Actualmente, está de gira para celebrar sus 40 años en el mundo de la música. En esta serie de recitales, el pop luminoso, mediterráneo y con clase de sus Presuntos Implicados vuelve a brillar con guiños a artistas y géneros importantes, de Joan Manuel Serra a Edith Piaf, pasando por el jazz, el flamenco de Miguel Poveda o el bolero de Armando Manzanero.

Nacida en París, criada en Yecla (Murcia) y valenciana de adopción, la cantante ha reconocido en varias ocasiones el lujo que supone haberse podido dedicar durante 40 años a su pasión: la música en todas sus infinitas posibilidades creativas e interpretativas.

El peso de Presuntos Implicados

El 16 de enero de 2006 Sole Giménez anunció públicamente que abandonaba Presuntos Implicados. Fue una decisión dolorosa que rompía más de dos décadas de unión y respondía un cansancio emocional. “Veía que no me entendían. Quería diálogo”, explicaba años después la cantante. Lejos de ser respetuosa, fue una ruptura traumática y acabó con el distanciamiento temporal de Nacho Mañó y de su propio hermano Juan Luis. "En algún momento de la vida volveremos a encontrarnos", dijo en las entrevistas de la época.

En el comunicado oficial de la banda, calificaba como “la decisión más difícil y dolorosa de toda mi vida, la de dejar el grupo Presuntos Implicados, formación en la que he desarrollado toda mi carrera profesional y que me ha dado como cantante y músico lo poco o mucho que soy". Así cerraba su etapa musical en la banda, pero no su carrera en la música.

Matrimonio, dos hijos y divorcio

En 1990 se casó con el alemán Thomas Engel con el que tuvo dos hijos. El nacimiento de Alba, su primogénita, le pilló en pleno éxito de Presuntos Implicados, y dio origen a una de sus canciones más celebradas, 'Mi pequeño tesoro'. Cinco años después tuvieron un varón llamado Álvaro. El matrimonio acabó en divorcio, algo que ha asumido con orgullo: "Soy una mujer divorciada que se ocupa de todo en casa", explicó en algunas entrevistas. Los dos cantan muy bien y su hija ha formado parte de los coros en la última gira de su madre. Su última vida sentimental sigue siendo un misterio: tan solo se sabe que su nueva pareja es un alemán llamado Franz.

Esencias y cambios