Fofito, de gira de con su hija: "Me dio por hacer el tonto con la bebida"

Fofito empezó, aún adolescente, con su padre y sus tíos en Estados Unidos. Ellos salían de frac y él de botones . Su vida está plagada de anécdotas, entre las que se encuentran el privilegio de codearse con artistas como Cantinflas o Charles Chaplin . En 1965 estrenó su primera camiseta larga y roja, en San Juan de Puerto Rico. Desde entonces, en raras ocasiones ha abandonado su papel de Fofito. En 2010 compartió reparto con Santiago Segura en 'Balada triste de trompeta', de Álex de la Iglesia. A Segura le tocó el payaso tonto; a Fofito, el payaso triste. Después de palpar el cielo, sufrió su bajada particular a los infiernos al morir su hermano Miliki, en 2012. Una depresión le abocó al alcoholismo . "Me dio por hacer el tonto con la bebida", reconoció. Hoy está superado.

Bien, estupendamente bien . Y lo podría más fuerte si no fuese por esta tos que me ha provocado tanto cambio de temperatura. Muy feliz de llenar el circo en cualquiera de los lugares de esta gira con un público entusiasmado formado por cuatro generaciones. Algunos de nuestros niños de los setenta empiezan a ser abuelos y vienen con sus padres, hijos y nietos.

El único secreto es un humor familiar y que todo el mundo entiende . Las canciones son muy pegadizas, con letras divertidas. Además, el circo sigue vivo y siempre va a tener su espacio. Pasamos una mala racha , como el resto de los artistas, a causa de la pandemia, pero volvimos con más fuerza que nunca. También el público tiene más ganas de reír que nunca. El espectáculo que estamos presentando en esta gira no ha variado en cuanto a formato. Hay humor, acrobacias, malabares, humor y mucho ritmo. Las tablas se notan y aprendes a adaptarte a lo que el público pide. En nuestro caso, el repertorio de canciones es el de siempre. Son las que nos piden cada tarde.

La canción 'Los días de la semana' ha sido acusada de machista. Se escribió hace 50 años y me parece razonable que haya que adaptar algunas letras

Siempre nos hemos ido amoldando a los tiempos. Al aterrizar en España, eliminamos las bofetadas de Gaby y en lugar de cigarrillos pusimos piruletas en los números. La canción 'Los días de la semana’' ha sido acusada de machista . La escribió Miliki hace más de 50 años, cuando el retrato de la época y los roles eran diferentes. Se compuso cuando el hombre salía a buscar las habichuelas y la mujer se quedaba en casa con las tareas del hogar. Me parece razonable adaptarse a la sociedad y a los nuevos códigos, pero la única función del payaso es divertir.

Hoy es un desafío hacer reír a una generación digita l, que maneja mucha información y recursos para entretenerse. Sin embargo, la expresividad infantil cuando algo le está haciendo disfrutar y la capacidad para dejarse sorprender no han cambiado. El circo es magia e ilusión . Me siento orgulloso de participar en esa memoria feliz que le durará toda la vida. Mi padre, Fofó, decía que el niño es el ser humano sin defectos.

Mónica asume el papel de mi tío Gaby, el maestro y el payaso serio, y me corrige en la pista o me frena la lengua cuando me da por improvisar, cosa que ocurre a menudo. Una vez en la caravana, recupero mi papel de padre. Es una relación muy bonita, de mucha complicidad. Ella ha conseguido modernizarme y adaptar el espectáculo a las nuevas exigencias.