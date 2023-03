Bruce Springsteen pospone varios conciertos por enfermedad: "No hay necesidad de asustarse"

La de Bruce Springsteen & The E Street Band es una de las giras más esperadas de 2023, después de seis años sin comparecer en grandes recintos. En nuestro país tiene reservada una doble cita en Barcelona los días 28 y 30 de abril -fechas para las que recientemente se pusieron a la venta nuevas entradas por una ampliación del aforo- , pero el regreso del 'Boss' y su tropa a la carretera está resultando más accidentado de lo que se esperaba.

La gira actualmente transcurre por Estados Unidos, aunque a trancas y barrancas. Los conciertos del 9 de marzo en Columbus, el 12 en Connecticut y el 14 en Albany han sido suspendidos por una "enfermedad" de la que no se han dado más detalles. No ha trascendido quién es el miembro enfermo, o si son varios, y la dolencia en concreto, pero en otros shows del tour actual han salido al escenario a pesar de la ausencia puntual de algún miembro de la banda. Lo que sí han aclarado es que los conciertos cancelados se terminarán celebrando, aunque en una fecha futura.

Quien ha salido a la palestra para intentar calmar los ánimos ha sido Steven Van Zandt, mano derecha del 'Boss' en escena: “No hay necesidad de estar ansioso o asustarse. Es una situación temporal. Estaremos de vuelta con las pilas cargadas muy pronto”. Además, cuestionado por un seguidor sobre la posibilidad de recuperar las citadas fechas, Little Steven aseguró que los conciertos solo se han "pospuesto, nosotros no cancelamos".