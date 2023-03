Si planeas ir a ver a Bob Dylan en la gira que le traerá por nuestro país el próximo mes de junio, debes saber que no podrás inmortalizar el momento. Tendrás que conservar el preciado recuerdo en algún lugar de la memoria porque en los recitales españoles no estará permitido el uso de móviles. La intención del artista es que nuestras miradas se centren en lo que ocurre sobre el escenario y no en la pantalla de nuestro teléfono. ¿Cómo hará el bardo de Minnesota para que aparquemos durante dos horas nuestra necesidad de estar permanentemente conectados? Te lo contamos.