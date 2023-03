Entre 1972 y 1980, la etapa más creativa y asombrosa de Bowie, artista y fotógrafo crearon una imaginería única e imperecedera. Duffy, que había capturado en los sesenta el espíritu del Swinging London con su cámara, fotografió por primera vez a Ziggy Stardust unos días después de la mítica aparición televisiva de este en 'Top of the pops', aquella que tanto impactó a la juventud de su época. Ahí empezó su fructífera colaboración. Fueron solo cinco sesiones fotográficas repartidas a largo de los años, pero a partir de ellas Bowie creo algunas de sus más célebres encarnaciones. No solo Ziggy, también Aladdin Sane, The Thin White Duke o el Pierrot de 'Ashes to ashes'.