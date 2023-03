Es evidente que después de la pandemia, las cosas han cambiado. El escenario de inflación generalizada, el impacto de la guerra de Ucrania y la crisis energética seguro que no han ayudado. Si la cesta de la compra se ha encarecido es razonable que también lo haya hecho la música en directo. Los montajes, los desplazamientos y el alojamiento del equipo de gira cuestan más, pero no parecen ser suficientes razones para explicar esta tendencia tan desproporcionada.

Les guste o no a los artistas esquilmar a sus fans, prácticamente todos están pasando por el aro. El líder de The Cure, Robert Smith, es de los pocos que se niega participar en los precios dinámicos, calificándolo de "estafa codiciosa", y apuesta por el sistema 'Verified fan' -consistente en entradas nominales- para combatir la especulación. Admite, sin embargo, no poder hacer nada para frenar las dichosas tarifas de gastos de gestión. "Para ser claro, el artista no tiene forma de limitarlos. He estado preguntando cómo se justifican. Si obtengo algo coherente a modo de respuesta, os lo haré saber a todos”, ha contestado en Twitter a sus fans.