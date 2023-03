Hay ciertas canciones que, sin sepamos muy bien por qué, nos animan y nos hacen sentir felices . Suelen ser temas alegres , divertidos y quizás con algún giro inesperado. Pero ¿qué tienen estas canciones de particular? ¿Por qué esas y no otras? Esas mismas preguntas se las hizo el profesor Michael Bonshor , experto en psicología musical y estudios musicales. Para encontrar la respuesta realizó una encuesta a ciudadanos británicos sobre sus canciones favoritas.

Teniendo en cuenta todos estos parámetros, la canción que mejor se adapta al patrón es 'Good Vibrations', el clásico de los Beach Boys de 1966. En segundo lugar está 'I Got You' de James Brown, mientras que el tercer escalón del podio lo ocuparía 'House of fun' de Madness. Completan el top-5 'Get the Party Started' de Pink y 'Uptown girl' de Billy Joel.