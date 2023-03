El comentario de Sabina que más ha dolido a Pancho Varona tras 40 años de amistad: "¿Lo está diciendo por mí?"

Pancho Varona ha contado cómo se enteró de que no estaría en la gira de Joaquín Sabina y que aún no sabe el motivo

También ha confesado que, tras 40 años de amistad, hay un comentario que le ha dolido especialmente

Historia de una amistad de 40 años: Sabina rompe con Pancho Varona, su 'Sancho'

Todos sabemos que Pancho Varona fue el fiel escudero de Joaquín Sabina a lo largo de su carrera tanto encima del escenario como en lo personal. Sin embargo, tras 40 años juntos compartiendo carrera, ha sido bastante sonada la decisión de Sabina de no contar con Varona en su última gira, ‘Contra todo pronóstico’. Algo que no sentó bien al músico y que ha desvelado que se enteró por un correo electrónico de ocho líneas. Ahora, el compositor ha hablado más detalladamente del tema.

Lo ha hecho en una charla con Aimar Bretos en Hora 25. Varona ha confesado no saber qué ocurrió entre ambos. “He intentado acercarme para que me explicaran algo, pero no me han aceptado el acercamiento. No sé cuál es la causa real de que yo no esté en esta gira”, decía.

Se enteró por un mail

Es entonces cuando revela que se enteró a raíz de un correo electrónico que le envía el propio Joaquín Sabina en el que “realmente no explica una despedida. Da un par de razones, que para mí son muy vagas, igual para él tienen mucho peso, pero no justifican una despedida. Él puede despedir a quien quiera, por supuesto, pero no entiendo por qué no me lo ha dicho por teléfono, por qué no me lo ha explicado en su casa. Igual lo hubiera entendido, pero esto no lo entiendo”, se ha desahogado el artista.

El músico ha relatado que el año pasado estuvo intentado ponerse en contacto con la persona que está con él vía WhatsApp, Sabina no tiene, pero sin éxito. “Me dijeron que mandase un mail, después de décadas juntos”, reconoció Varona. Y sí, mandó un mail del que se pensó mucho su contenido.

“Fue muy conciliador, por si pasaba algo, que nos viéramos en su casa, nos diéramos un abrazo. Tardaron un mes en contestarme, pese al correo que les envié casi de socorro con ocho escuetas líneas en las que ponía que no contaban conmigo. Sigo esperando una explicación. No es que me la deban, simplemente quiero saber qué pasó”, ha relatado el artista. Varona sí que ha reconocido que en los últimos tiempos había tenido mala relación con tres miembros de la banda por algunos roces debido a la agenda de trabajo.

Las palabras que más le han dolido

A pesar de no acompañar a Sabina en su gira, asegura estar contento con su carrera profesional porque tiene la agenda llena y que, con el paso del tiempo, tiene menos dolor tras la ruptura de una relación que no solo era profesional, también muy personal.