Bunbury abre un canal de comunicación directa con sus fans en el que se sincera sobre la relación que mantiene con su antigua banda

"La realidad es que me encantaría participar en las reediciones de Héroes del Silencio, pero rara vez se ha contado conmigo", asegura el cantante

El libro de Bunbury en el que explica cómo fue su vida tomando microdosis de un hongo alucinógeno

Tras resolver el misterio de la dolencia que afectaba a su voz y que le hizo retirarse de las actuaciones en vivo, Enrique Bunbury ha abierto un canal de comunicación directo con sus seguidores llamado 'La Carta' en el que aborda cualquier tipo de cuestión que le planteen, siempre que sea con "educación y respeto". El cantante contesta semanalmente a través de una newsletter a las preguntas que le envían por mail. Y ha sido en esas conversaciones con sus seguidores donde se ha referido de manera abierta a su añorada etapa con Héroes del Silencio, un periodo del que casi siempre ha evitado hablar en sus entrevistas promocionales.

Al ser preguntado sobre su presunta mala relación con el otro gran puntal de la banda zaragozana, el guitarrista Juan Valdivia, el vocalista asegura que "durante estos 25 años he mantenido contacto con todos los integrantes de HdS. Con Pedro (Andreu) bastante a menudo. Con Joaquín (Cardiel) y Alan (Boguslavsky) un poco menos, pero también. Y, con Juan, nos hemos escrito de tanto en tanto, supongo que más de lo que imaginas. Mi sentimiento hacia todos ellos es de cariño. Con altibajos, claro, porque la vida es así. A veces tienes roces y el tiempo lo cura todo, aunque no sea un doctor".

Sobre su falta de implicación en las reediciones

Bunbury se refiere también a si habría sido posible volver con la banda después de aquel Tour 2007 en el que se reencontraron once años después de su disolución. "A mí me hubiera encantado haber podido compaginar mi carrera solista con alguna gira esporádica y conmemorativa de Héroes. Desgraciadamente, no fue así", admite el zaragozano, que también aclara su falta de implicación en las reediciones del material de la banda: "La realidad es que me encantaría participar en las reediciones de HdS, pero rara vez se ha contado conmigo. Muchas, -la mayoría-, se han realizado sin mi consentimiento y sin mi autorización".

Al autor de 'El viaje a ninguna parte' no le agrada cómo se han abordado en el pasado este tipo de proyectos: "El material que se publicó en estos años de reediciones a menudo contenía material repetitivo y desordenado; pero esa es mi impresión y no todos pensamos de la misma manera, ni falta que hace. Entre los implicados, no sólo están los miembros de la banda, también la extinta discográfica EMI, dueña de los masters, y otros, que aportaron sus distintos puntos de vista".

Sobre su ausencia en la biografía de Antonio Cardiel

Bunbury también aborda el hecho de que fue el único integrante de Héroes que no participó en el libro 'Héroes de leyenda' que en 2021 publicó Antonio Cardiel, hermano de Joaquín: "El libro de Antonio, al que tengo especial cariño, , coincidió en espacio y tiempo con la propuesta del documental de Netflix y pensé que era demasiado. Quizás en otro momento hubiera pensado de otra manera. Si quieres permanecer creativo y ser un artista en activo tienes que tener mucho cuidado con la dedicación que le concedes a la nostalgia. (...) Tienes que decidir a qué te dedicas, si al pasado o al presente".

Un equipaje demasiado pesado

Además, el cantante también reflexiona sobre por qué se ha mostrado muchas veces reacio a hablar de su exbanda: "En los últimos 25 años, desde la disolución de la banda en 1996, me han preguntado infinidad de veces, sobre el grupo y, no lo puedo negar, en más de una ocasión me he llegado a hartar. Lo que sin duda era una muestra del amor y pasión por la música que grabamos Juan, Joaquín, Pedro y yo (y Alan en el último álbum), a veces se pudo convertir en un equipaje demasiado pesado, que no siempre quise llevar conmigo a todas partes".