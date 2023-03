En ese sentido, el vocalista ha revelado en una entrevista con Conan O'Brien que solo hace una comida al día. Deja de ingerir alimentos a las 4 de la tarde y se salta la cena, idea que copió directamente de Bruce Springsteen: "Tuve la suerte de ir a comer con él después de que tocáramos en Filadelfia el año pasado. Llevaba una dieta muy estricta y yo no daba crédito porque estaba más en forma que yo. Su mujer Patti me explicó que solo come una vez al día. Y me dije: 'Bueno, ahí vamos. Ese será mi próximo reto".